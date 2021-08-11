В польской столице будет курсировать антипедофильний фургон: какова его цель

Скоро по улицам Варшавы будет ездить необычный автобус. Его хотят запустить для того, чтобы привлечь внимание к проблеме, которая существует в обществе, но игнорируется ним.

Этот оригинальный фургон является своеобразным ответом на гомофобную и противоабортную политику. В начале июля советники польской столице запретили движение таких автобусов по Варшаве. Но это решение обжаловал воевода Константин Радзивил.

Интересно О силе бумеранга: как украинка прославилась, помогая тысячам эмигранткам в Польше

Что известно о нетипичном автобусе

Педофилы чаще рыщут в церквях и в традиционных семьях,

– такая надпись будет на фургоне.

Божена Пшилуска из Женской забастовки объясняет, что это не просто провокационная фраза. Она утверждает, что это выводы Государственной комиссии по педофилии.

Отчет с такой информацией был обнародован в конце прошлого месяца. В нем говорится о том, что более 35% педофилов являются членами семьи своих жертв, а 30% растлителей несовершеннолетних – священнослужители.

На фургоне не будет фотографий. Его движение не будет сопровождаться звуками. Этим он существенно будет отличаться, например, от автобусов, которые курсируют против абортов.

Транспортное средство появится на улицах Варшавы 10 августа. Божена Пшилуска не исключает, что со временем фургон будет курсировать и в других городах Польши.