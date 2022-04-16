Польское приложение для отслеживания общественного транспорта теперь доступно на украинском
Источник:инстаграм Jakdojade
Общественный транспорт Польши работает четко и по расписанию, а поляки привыкли следить за графиком движения в специальном приложении Jakdojade. А недавно в программе появился и украинский язык.
Теперь украинцам, которые оказались в Польше, будет еще легче передвигаться по польским городам и в целом адаптироваться в стране. Добавим, что Jakdojade показывает информацию в 40 городах и работает точнее, чем большинство аналогичных программ.
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Функционал приложения Jakdojade
- можно легко найти нужную остановку, посмотреть актуальные маршруты и расписания трамваев, автобусов, метро и городской железной дороги;
- купить билеты на проезд (опция доступна около 30 городов);
- в режиме реального времени можно следить за расположением автобусов и трамваев на маршруте;
- узнать точное время прибытия на остановку или задержки в движении.
- украинские беженцы могут найти актуальную информацию об условиях бесплатного проезда общественным транспортом в тех городах, где это введено.
Украинский язык в Jakdojade
Если вы пользуетесь смартфоном на Android, то украиноязычный интерфейс приложения будет доступен по умолчанию. Но при условии, если стандартным языком системы – также украинский. Владельцам iPhone придется в настройках телефона найти среди всех приложений Jakdojade и выбрать язык программы.
Приложение Jakdojade доступно в украинской версии / Фото instagram