Польский священник получил год исправительных работ за унижение украинцев: возмутительное видео

Суд Вроцлава объявил решение по делу бывшего католического священника Яцека Медляра. Служителя приговорили к 1 году исправительных работ по обвинению в публичном разжигании религиозной и этнической ненависти.

На День Независимости Польши, 11 ноября 2017 года, во Вроцлаве состоялся так называемый "Марш патриотов". Тогда Медляр выступил на специально установленной сцене, где под видом призыва к патриотизму оскорбил сразу два народа – украинцев и евреев.

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Как священник оскорбил украинцев

Священник публично оглашал высказывания, призванные внушить полякам презрение и ненависть к евреям и украинцам, приписывая народам агрессию, призывал участников марша к войне против представителей упомянутых этносов. В частности, Медляр подстрекал толпу повторять лозунг "Польша – антибандеровская!".

Выступление священника на "Марше героев" в 2017 году: смотрите видео

Свою вину мужчина признавать отказался. Согласно польскому законодательству, максимальное наказание за разжигание ненависти – лишение свободы сроком до 2 лет.

Польский суд решил не наказывать священника максимально жестким решением – Яцека Медляра приговорили к 1 году ограничения свободы 13 сентября 2021 года, таки признав мужчину виновным.

Теперь бывший представитель польского духовенства, вместо церковных служб, в течение года будет отбывать исправительные работы – по 30 часов в месяц. Кроме этого, священнику выписали штраф в размере 180 злотых.