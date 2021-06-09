Польские работодатели и украинские работники: кто в ком нуждается на самом деле

В Польше продолжается сбор овощей, фруктов и ягод. Однако, фермеры волнуются из-за нехватки рабочей силы. Брак работников может привести к потере урожая. Поэтому порталы по поиску работы пестрят предложениями для иностранцев.

Ситуация на польском рынке труда сейчас выглядит так, будто предприятия в Польше больше нуждаются в украинских работниках, чем те в работе. При этом летнюю подработку предлагают мигрантам не только сельскохозяйственные предприятия, но и гостиницы, рестораны и другие заведения из сферы обслуживания.

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Как Польша привлекает украинцев на работу

Сейчас Польша очень нуждается в работниках. А прежде всего – фермеры. В июне начинается клубника. В августе – малина. Нужны люди, которые помогут собрать урожай,

– отмечает Тамош Богдевич, гендиректор рекрутингового агентства.

В Центре восточноевропейских исследований в Варшаве подтверждают, что сейчас в Польше как никогда большой спрос на украинских работников. Одной из причин такой картины является то, что в Польше существуют демографические проблемы. Многие поляки уехали на заработки в Западную Европу, в частности Великобританию и Германию.

Ассоциация компаний по международному трудоустройству Украины прогнозирует, что в целом в Польшу в этом году поедет около полумиллиона украинцев. Этого количества недостаточно, чтобы заполнить все имеющиеся вакансии.

Работники рекрутинговых компаний подчеркивают, что сейчас Польша делает все, чтобы львиная доля украинских работников отправилась летом именно в эту страну, а не, например, в Чехию или Германию.

Польша испытывает недостаток сезонных работников / Фото Pexels

Среди прочего, Варшава открыто заинтересована не только в сезонных работниках из заграницы, но и в привлечении персонала с высшим образованием, в том числе специалистов в области IT и медиков. Представительница польского правительства Ивона Михалек недавно заявила о подготовке дополнительных упрощений и стимулов для иностранных специалистов, в частности в виде получения иностранцами пособия на детей и ипотечных займов.

В правительстве подчеркивают, что работодатели очень положительно оценивают работников из Украины. Поэтому Польша создает комфортные условия для прибытия украинцев. Так, для пересечения границы от сезонных работников требуется или рабочая виза, или биометрический паспорт с приглашением на работу. Плюс отрицательный тест на коронавирус, обязательно сделан в Польше. Пункты тестирования есть прямо на границе. Более того, украинские работники могут при желании вакцинировать от коронавируса препаратом Johnson&Johnson непосредственно на польской границе. Прививки будут делать тем, кто едет в Польшу работать, учиться или на длительное пребывание.

Почему Польша нуждается в украинских рабочих: смотрите видео