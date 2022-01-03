Польские фильмы для праздничного настроения: тематическая подборка

Рождественско-новогодний период сопровождается увеличенным количеством выходных дней. Лучшей возможности для просмотра атмосферных фильмов и не найти.

Благодаря подборке фильмов на польском языке можно совершенствовать знания иностранного. Просмотр кинолент также позволит глубже познать и понять культуру другой страны.

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Подборка польских фильмов к зимним праздникам

"Письма к М"

"Письма к М" – это польская романтическая кинокомедия, которая считается классикой праздничного кино. История состоит из четырех частей, потому просмотр можно растянуть на долго. Происшествия разворачиваются в Варшаве. По сюжету персонажи фильма в предрождественский период чувствуют себя еще более одинокими, чем обычно. Но однажды в их жизни приходят грандиозные перемены.

Трейлер к фильму "Письма к М": смотрите видео

"Тихая ночь"

"Тихая ночь" – это самый трогательный польский фильм о Рождестве. Лента изобразила реалистическую картину польской провинции. Фильм получил много наград, в частности, в категории "Золотой Лев". В нем главный герой Адам, возвращаясь в родной дом на Рождество с Запада, столкнулся с трудным прошлым – своим и его родных. Его ждут испытания и новые открытия.

Трейлер к фильму "Тихая ночь": смотрите видео

"Неизвестная рождественская история"

Этот польский фильм создан по мотивам известного рассказа Чарльза Диккенса. По сюжету детский дом, которым руководит сестра Гортензия, под угрозой ликвидации. Все из-за местного бизнесмена Скрудзяка. Он покупает территорию дома, чтобы построить на его месте заправку и магазин. Однако, праздничный период полон чудес. Есть шансы, что негативный персонаж изменит свои взгляды на жизнь.

Трейлер к фильму "Неизвестная рождественская история": смотрите видео

"Ночь Святого Николая"

Впервые жители Польши увидели этот фильм в 2000 году. В нем говорится о двух заключенных, покидающих стены тюрьмы на один день, чтобы раздать праздничные подарки детям из детского дома. Однако с подарками случается казус. Поэтому героев ждут незаурядные приключения.

Трейлер к фильму "Ночь Святого Николая": смотрите видео

"Ганя"

В фильме рассказывается о молодой паре, которая на Рождество забирает из детского дома мальчика. Ребенок получает семью, а пара становится еще счастливее и крепче.

Трейлер к фильму "Ганя": смотрите видео

"Желтый шарф"

По жанру фильм является драмой. В центре событий – образ бизнесмен, страдающий алкогольной зависимостью. В канун праздников тяга к выпивке только усиливается. Но на Рождество мать дарит мужу желтый шарф. Это талисман, призванный стимулировать силу воли, беречь главного героя от очередной рюмки и помочь ему узнать вкус счастья без вредных стимулов.

Трейлер к фильму "Желтый шарф": смотрите видео

"Планета одиночек 2"

Отношения Ани и Томека переживают кризис. Девушка мечтает о семье, а у ее партнера пока совсем другие жизненные приоритеты. Внезапно в канун праздников в главную героиню влюбляется миллионер. Будет ли девушка счастлива с нового года? И если да, то с кем? Фильм будет особенно интересно смотреть влюбленным парам.

Трейлер к фильму "Планета одиночек 2": смотрите видео

"Любовь есть всем"

Еще одна романтическая история любви. Все начинается в канун Рождества. Героиня фильма, никогда не любившая футбол, начинает отношения с лучшим польским футболистом. Выйдет ли что-нибудь серьезное из сочетания разных людей – покажет время.

Трейлер к фильму "Любовь есть всем": смотрите видео

"Это должна быть любовь"

Непринужденная праздничная комедия о мужских и женских проблемах с точки зрения четырех женщин разного темперамента. Героинь объединяют не только родственные связи, но прежде всего дружба и понимание друг друга.

Трейлер к фильму "Это должна быть любовь": смотрите видео

"Давид и Эльфы"

Сказочная история об эльфе, стремящемся вернуть людям веру в магию Рождества. Добрая и трогательная кинолента просто идеально подойдет для просмотра с детьми.

Трейлер к фильму "Давид и Эльфы": смотрите видео