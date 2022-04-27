Польская клиника передаст на пункты пропуска таблетки контрацепции для изнасилованных украинок

Война в понимании оккупантов – это не только ведение боев, но и мародерство и пытки. Кроме того, многие женщины из Украины пережили и изнасилование российскими солдатами.

И учитывая, что часть пострадавших женщин от сексуального насилия во время войны ищет спасения в соседних странах, в Польше закупили сотню таблеток экстренной контрацепции. Это была инициатива одной из польских частных клиник, которая захотела остаться анонимом.

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Дело в том, что на пунктах пропуска нет должной помощи беженкам, пережившим жестокое изнасилование в условиях войны: там не организована ни нужная психологическая поддержка, ни медицинская. При этом эксперты отмечают, что на границе должны дежурить психологи и гинекологи, поскольку сексуальное насилие часто приводит к серьезным травмам.

Чтобы еще как-то повлиять на ситуацию, анонимная клиника Польши закупила более 100 таблеток экстренной контрацепции для украинок и готова передавать их на пункты пропуска.

Следует также сказать, что в Польше таблетки такой категории можно купить только по рецепту.

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