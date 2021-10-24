В Польше задержали украинца, который мог перевозить нелегалов

В Подляском воеводстве Польши правоохранители задержали украинца, который перевозил нелегалов. Инцидент произошел в субботу утром, 23 октября, на национальной дороге 66.

Полицейские установили, что в автобусе марки Renault украинец перевозил 12 человек, которые нелегально попали в Польшу.

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Более того, когда гражданин Украины бежал от правоохранителей, произошла авария.

Украинца преследовала полиция

Представитель Подляской полиции Томаш Крупа сообщил, что полиция начала преследование, но ей препятствовал автомобиль марки Nissan. Водитель автомобиля выехал на противоположную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Honda. Пассажира Honda доставили в больницу.

Зато водитель автобуса Renault повернул на боковую грунтовую дорогу, скрылся с места происшествия, оставив автобус с 12 людьми. Томаш Крупа добавил, что полиция задержала водителя автобуса через 3 километра. Задержали также водителя Nissan, который тоже оказался гражданином Украины.

В полиции сообщили, что по состоянию здоровья в больницу попали две женщины и ребенок, которые ехали в автобусе Renault.

Произошло это несмотря на то, что автобус в ДТП не попал.