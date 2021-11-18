Помощь многодетным семьям является важным элементом просемейной политики польского правительства. Таким образом в стране делают шаги к преодолению демографических проблем.

Изменения касаются семей, где воспитывают 4 и более детей. Так, семьи, доход которых меньше 85 528 злотых (около 551 655 гривен) не будут платить подоходный налог (НДФЛ).

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Детальнее о налоговых льготах для многодетных семей

В Польше действуют несколько государственных программ, направленных на поддержание многодетных семей. Так, положительные отзывы имеет правительственная программа Rodzina 500+ ("Семья 500+"), согласно которой в Польше выплачивают ежемесячно 500 злотых (примерно 3 225 гривен) на ребенка как польским родителям, так и иностранцам.

Теперь в рамках "Польского ладу" правительство Польши вводит PIT-0 (нулевую налоговую ставку) для семей, воспитывающих от 4 детей. Благодаря этому подавляющее большинство многодетных родителей получат право не платить НДФЛ.

По предварительным подсчетам, нововведение позволит экономить многодетным родителям около 335 миллионов злотых в год.

В Польше введут новые налоговые льготы для многодетных семей / Фото inPoland