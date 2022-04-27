В Польше собака нашла большую коллекцию монет с XIII века

Возле польского Валбжиха на юго-западе страны собака нашла редкую коллекцию брактеатов. Речь идет о тонких односторонних монетах с первой половины XIII века.

Специалисты называют эту находку исключительной, поскольку такого рода монеты в те времена выпускали 2 – 3 раза в год. А старую партию при этом переплавляли заново.

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Более того, эта коллекция брактеатов является первой такой большой находкой за более чем 100 лет. Спрятаны средневековые деньги были в поврежденном глиняном горшке. Ученые полагают, что монеты отчеканены в Бранденбурге, Саксонии или Силезии.

Обнаруженные монеты – в отличном состоянии. На них изображены животные, разные узоры и элементы архитектуры.

Идея создавать монеты из тонкой пластины возникла из-за низкой доступности серебряной и реже золотой руды, а также небольших запасов монетного двора. Только с открытием серебряных месторождений под Прагой начали чеканить евро средневековой Европы – пражский грош, постепенно вытеснил брактеаты,

– добавили ученые.

Коллекция средневековых монет,

найденных у Валбжиха в Польше



Фото: фейсбук Нижнесилезский воеводский реставратор памятников



Фото: фейсбук Нижнесилезский воеводский реставратор памятников



Фото: фейсбук Нижнесилезский воеводский реставратор памятников



Фото: фейсбук Нижнесилезский воеводский реставратор памятников



Фото: фейсбук Нижнесилезский воеводский реставратор памятников



Фото: фейсбук Нижнесилезский воеводский реставратор памятников



Фото: фейсбук Нижнесилезский воеводский реставратор памятников