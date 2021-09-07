В Польше разыскивают пропавшую украинку

Уроженка Волыни пропала без вести в Польше. Последний раз женщину видели 4 августа в Варшаве.

Об этом сообщает Ковельское районное управление полиции ГУНП в Волынской области. Всех, кто увидит пропавшую на улицах польской столицы или знает ее местонахождение, просят сообщить в полицию.

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Что известно об исчезновении украинки в Варшаве

Родные разыскивают Гергешу Зоряну Александровну. Жительница села Перевалы Ковельского района родилась 23 апреля 1973 года. 26 января она отправилась на работу в Польшу. А после 4 августа связь с ней оборвалась.

Когда 48-летнюю украинку видели в последний раз, она находилась в варшавском районе Прага-Полудня.

Небезразличных граждан, которым известна какая-либо информация о волынянке просят, среди прочего, звонить по номерам:

0335253284;

0634357494.

Гергеша Зоряна Александровна / Фото ВолиньPost