В Польше пожар охватил дом, в котором жили работники из Украины

Пожар случился в одном из домов для временных работников в городе Пясечно (Мазовецкое воеводство). Это произошло в понедельник, 13 сентября.

Известно, что в пострадавшем от огня доме проживали более 40 трудовых мигрантов. Большинство из них были гражданами Украины.

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Около 21:00 начало гореть крыльцо частного жилого дома, приспособленного как хостел для рабочих.

На место пожара быстро приехали 12 спасательных бригад. Пожарным сообщили, что жители смогли самостоятельно покинуть охваченную пламенем территорию.

Пожар тушили около четырех часов. А по завершении работ спасатели нашли тело человека. Вероятно, погиб украинец.

Дело уже взялась расследовать полиция. Есть предположение, что пожар произошел из-за неисправности системы отопления здания.