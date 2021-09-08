В Польше могут упростить условия получения карты побыту

В Польше предложили законопроект, который упрощает условия получения разрешений на работу и проживание в Польше. Согласно ему при подаче заявления не надо будет добавлять договор аренды жилья и доказательства получения регулярных доходов.

Зато иностранцев в Польше будут проверять относительно того, получают ли они не ниже минимальной заработной платы. Если законопроект примут до конца сентября, то предложенные изменения вступят в силу в начале 2022 года.

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Какие изменения предлагают

Кроме отмены обязательного представления договора на аренду жилья и подтверждения регулярности доходов, в проекте предлагают отменить необходимость повторного получения карты побыту при изменении должности в пределах одной компании.

Упростить условия получения карты побыту хотят для тех иностранцев, которые выполняют в Польше стратегически важную работу, и для сезонных работников.