В Польше готовят специальные программы поддержки для мигрантов из Украины

Разнохарактерные программы для граждан Украины намерены ввести в Ополе. Местная власть заинтересована в соответствующем содействии, ведь почти 90% всех иностранцев, легально работающих в Опольском воеводстве, является украинцами.

По данным мэрии, в конце 2020 года в Опольском отделении Учреждения социального страхования были уплачены взносы от более 23 тысяч украинцев. По состоянию на сейчас в Ополе работают более 20 тысяч граждан Украины.

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Подробнее о программах для иммигрантов

Канцелярия маршала создала специальный Центр для интеграции иностранцев. Его цель – содействие адаптации мигрантов в стране.

Также поддержкой иностранцев в Ополе занимается Отдел социальной интеграции и участия в Центре социального диалога. Вскоре его поддержит новый контактный пункт для иностранцев. Его деятельность будет сосредоточена на информационной и консультативной работе. График работы пункта будет отличаться от графика работы Центра социального диалога, чтобы иностранцы имели больше возможностей для получения консультаций. По словам мэрии, в пункте к тому же будут работать иностранцы.

Кроме того, мэрия планирует привлечь неправительственные организации, чтобы проводить различные информативные курсы для мигрантов.