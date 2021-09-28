В Польше довольны врачами из Украины, но добавляют, что нанимать мигрантов – не лучшее решение

Больницы Свентокшиского воеводства охотно нанимают на работу иностранцев с Востока. Так, с конца прошлого года более 30 врачей из Украины и Беларуси нашли работу в медицинских учреждениях области. Директора клиник отмечают, что украинцы способны работать добросовестно и имеют значительный опыт.

Сейчас Польша испытывает существенный недостаток кадров, особенно в медицинской сфере. Заполнение вакансий иностранцами улучшает ситуацию, но не решает проблему полностью, отмечают в стране.

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Я очень доволен их работой. Знание врачей большие, у них большой опыт,

– отзывается о трудовых мигрантах Гжегож Ласака, директор районной больницы в Буско-Здруй.

В клинике Буско-Здруй работают шесть врачей и одна медсестра из-за восточной границы. На этом количестве медицинское учреждение останавливаться не собирается. Поэтому скоро в штат примут еще несколько иностранцев.

Катаржина Офман, прессекретар больницы в Стараховицах, также говорит о большом значении иностранцев для польских медучреждений. Женщина рассказывает, что в ее больнице работают 18 врачей из Беларуси и Украины. Это хирурги, педиатры, анестезиологи, врач общего профиля и врач скорой медицинской помощи. 12 медиков уже получили право заниматься врачебной практикой в Польше, остальные сейчас проходят эту процедуру.

Представители больницы подчеркивают, что врачи-иностранцы имеют хорошую репутацию как среди пациентов, так и среди медицинского персонала.

Трудовые мигранты не решат проблему

Несмотря на то, что работой эмигрантов, в том числе украинцев, поляки довольны, руководители крупных медицинских учреждений считают, что наем иностранцев не является оптимальным выходом, особенно для небольших населенных пунктов. Есть много организационных моментов, которые действуют не в пользу сфере здравоохранения. Например, в соседних больницах дублируются одни и те же отделения. Также есть много вопросов по заработной плате.

По мнению Гжегожа Ласака, пока Польша не будет рационально управлять имеющимися у нее человеческими ресурсами, до тех пор руководство больниц будет терять специалистов из Польши и нанимать на их места врачей из-за рубежа.