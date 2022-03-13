Польша упростила доступ к рынку труда для беженцев из Украины: важные детали

Многие украинцы, которые выехали в Польшу, заинтересованы в том, чтобы найти там работу. Правительство соседней страны идет навстречу вынужденно переселенным гражданам Украины.

Польский Сейм принял спецзакон, согласно которому Польша упрощает доступ украинских беженцев к рынку труда. Это значит, что граждане Украины смогут трудоустроиться в Польше без необходимости получать разрешения на работу, как требовалось в законодательстве ранее. Однако нужно сначала легализовать свое пребывание в Польше. Об этом сообщают в аналитическом центре агентства трудоустройства Gremi Personal.

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Подробнее об упрощении правил доступа к польскому рынку труда для украинских беженцев

Итак, чтобы получить работу в Польше, граждане Украины, пересекшие границу 24 февраля, должны легализовать свое пребывание. Для этого следует зарегистрироваться и подтвердить свое лицо в местной администрации. Также там можно получить номер PESEL (польский аналог идентификационного кода).

В случае отсутствия подтверждения о въезде в Польшу, его нужно будет сначала получить в одном из рецепционных пунктов, а затем зарегистрировать в местной администрации.

Следует также отметить, что пребывание гражданина Украины на территории Польши считается легальным в течение 18 месяцев.

Согласно нововведениям, переселенцы из Украины получают такой же доступ к рынку труда, что и граждане Польши. При этом работодатель должен в течение 14 дней уведомить компетентное бюро труда о принятии на работу гражданина Украины через сайт www.praca.gov.pl.

"Принятие этого устава значительно облегчает доступ граждан Украины к польскому рынку труда. Это значит, что фактически сразу украинцы могут приступить к работе, что важно для беженцев, которые не имеют сбережений и хотят помочь себе и оставшимся в Украине родственникам. Каждый день мы получаем более 400 звонков от таких людей. Мы только ждали соответствующих законодательных условий, чтобы начать процесс трудоустройства", – объясняет вице-президент агентства по трудоустройству Gremi Personal Каролина Шлешинская.

Она добавила, что вторым важным элементом закона о помощи гражданам Украины является доступ украинских детей к польской системе образования. Это позволяет украинским матерям спокойно работать.

Возможно, в ближайшее время украинки, имеющие соответствующее образование, также смогут найти работу в польских школах и детсадах,

– высказалась Каролина Шлешинская.

К слову, специальный закон помощи гражданам Украины должен принять Сенат Польши.

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