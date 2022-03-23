Польша переходит на летнее время: когда именно и в последний ли раз

Переход на летнее время традиционно происходит в последнюю неделю марта. В то же время, дискуссии о целесообразности перевода часов продолжаются.

С одной стороны, переход на летнее и зимнее время позволяет более рационально использовать ресурсы. С другой точки зрения, специалисты отмечают вред изменения графика для человеческого организма, ведь лишний стресс негативно сказывается на здоровье.

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Когда Польша переходит на летнее время

В 2022 году переводить стрелки часов на час вперед жители Польши будут в ночь с субботы (26 марта) на воскресенье (27 марта) с 2:00 на 3:00. Следовательно, спать поляки будут на час меньше, но дни станут ощутимо длиннее.

Стоит отметить, что уже несколько лет ЕС пытается отказаться от перехода на летнее и зимнее время. Европейская комиссия и Европейский парламент приняли решение об отказе от смены времени. Решение еще предстоит принять Европейским Советом. Однако, в сегодняшних условиях, когда есть значительно более важные проблемы, чем споры о переводе часов (пандемия коронавируса, война в Украине, миграционный кризис), есть все основания предусматривать, что отказ от этой традиции откладывается на неопределенный период.