Однако, среди польских граждан наблюдается изменение в отношении к работникам из Украины, – приверженность к ним уменьшилась. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Барометр рынка труда Польши" от компании Personnel Service.

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Как в Польше изменилось отношение к украинским работникам

Исследование показало, что 78% польских работодателей положительно или нейтрально относятся к работникам из Украины. В частности, опрошенные работодатели указали на положительные качества украинских сотрудников:

украинцы могут быстро адаптироваться к новым условиям в компании – 42% респондентов;

украинцы трудолюбивые – 34% работодателей;

украинцы умеют быстро изучать польский язык – 30% опрошенных.

Каждый четвертый предприниматель ценит украинских работников за их опыт, а каждый пятый – за скромность, положительную атмосферу и лояльность. 14% респондентов также подчеркнули знания украинцев.

Однако, опрос также показал, что 17% работодателей не ценят украинцев ни по одной конкретной черте. Это значительный рост по сравнению с прошлым годом, когда так считали лишь 5% респондентов.

Однако широкая общественность относится к работникам из Украины несколько иначе, отмечают эксперты компании. Положительное отношение выразили четверть опрошенных, в прошлом году таких ответов было на 10% больше. Негативное отношение выросло с 14% до 18%.

Отношение поляков к украинским работникам в Польше изменилось / Фото Unsplash

Согласно опросу, 41% поляков считают, что росту заработной платы препятствуют украинцы, а 21% респондентов испытывают конкуренцию на рынке труда со стороны работников с востока.

Ухудшение отношения к украинцам в обществе является вызовом для отделов кадров в организациях, которые работают или планируют трудоустраивать иностранцев. Это касается аж 43% компаний в Польше. Необходимо сосредоточиться на обучении и интеграции сотрудников,

– отметил представитель компании Кшиштоф Инглот.

Анализ показывает, что компании в IT-секторе продемонстрировали наиболее позитивное отношение к украинцам: 56% респондентов выразили положительное мнение. В других отраслях этот процент был на 6% ниже.

Заметим, детям из Украины будут выплачивать пособие в размере 800+ злотых, если они посещают школу в Польше. Законопроект о помощи украинским беженцам содержит дополнительное требование.