Как поляки отмечают Поливаный понедельник: традиции праздника

Сегодня, 10 апреля, в Польше проходит второй день празднования Воскресения Господня. Как поляки отмечают Пасхальный понедельник и каких традиций в соседней стране придерживаются до сих пор, рассказываем далее.

Пасхальный понедельник, также известный как Мокрый понедельник и Śmigus-dyngus, является важным праздником для жителей Польши. Этот день свободен от работы, торговли и обучения.

Читайте также Католическая и православная Пасха в Польше: как подготовиться к празднику

Как празднуют Поливаный понедельник в Польше

Мокрый понедельник (второй день после Пасхи) особенно ожидают самые молодые. А ведь в этот день принято обливать людей водой.

Раньше во время Śmigus-dyngus ребята осторожно обрызгивали девушек водой. На протяжении всего дня люди ходили от дома к дому, и в форме пожеланий и пения просили сладостей или денег.

В настоящее время дети могут иметь специальные пластиковые пистолеты и поливать друг друга водой в рамках развлечения. В некоторых семьях также существует традиция будить домочадцев по утрам холодной водой. Не каждый мечтает намочиться водой. Однако эта традиция имеет положительную основу – быть мокрым во время Śmigus-dyngus предвещает счастье.

Исчезающим обычаем во время Пасхи в Польше есть так называемый kurek dyngusowy. Его отмечают наравне с Мокрым понедельником. О чем идет речь? Молодежь ездит с петухом (когда-то живым, а сегодня заменен искусственным, например, из теста или глины) на телеге через всю деревню. Поют, собирают деньги и мелкие подарки и обливают встречных девушек водой.