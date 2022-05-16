Полеты на воздушных шарах: программа празднования 50-летия реконструкции Королевского замка

Цьогоріч виповнюється 50 років з дня закінчення реконструкції Королівського замку, що у Варшаві. У Польщі заведено відзначати цю подію, тож на поляків та гостей країни чекає велике свято просто неба.

Так, празднование по случаю завершения реконструкции Королевского замка запланировано на 29 мая (воскресенье). Все мероприятия будут проходить на открытом воздухе на территории Королевских садов. Программа будет включать концерты, разные развлекательные шоу, анимации, полеты на воздушном шаре, а также интересные мастер-классы для посетителей всех возрастов.

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Празднование 50-летия реконструкции Королевского замка

Праздничный пикник. Будут открывать пикник концертом. Более того, в заключение его также запланировано музыкальное действо.

Шоу-программа. Доктор Томаш Рожек расскажет о польских супергероях и полетах на воздушном шаре, а мастера фехтования покажут шоу.

Полеты на воздушном шаре. Кто еще не видел Королевский замок и его сады с высоты птичьего полета, у того есть прекрасная возможность не только насладиться видами на достопримечательность и панораму города, но и полетать в корзине воздушного шара.

Семейные развлечения. К этой категории можно отнести шоу с мыльными пузырями, сборку пазлов и огромного конструктора LEGO. Кроме этого, самых младших гостей будут развлекать аниматоры, которые будут проводить уроки рисования и многое другое.

Бесплатная экскурсия по достопримечательностям. 29 мая организаторы предлагают прогуляться по Королевскому замку в рамках специального маршрута, проходящего через Королевские апартаменты.

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Расписание программы на 29 мая в Королевских садах

Часы работы: с 11:00 до 21:00;

Официальное открытие пикника: в 12:00;

Полеты на воздушном шаре: с 19:00 до 20:00;

Закрытие пикника: в 20:00.

Бесплатная экскурсия по Королевскому замку по специальному маршруту через Королевские апартаменты и Pałacu Pod Blachą – с 10:00 до 17:00.

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