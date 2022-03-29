Пока мужчины на фронте: в Варшаве сыграет львовский оркестр в женском составе

В варшавском музыкальном театре Roma Musical Theater (Nowogrodzka, 49) пройдет благотворительная акция "Для Украины". Средства от события передадут на нужды детей в Украине.

Мероприятие состоится при поддержке Посольства Украины в Республике Польша в среду, 30 марта. Начало концерта – в 19:00.

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Подробнее о событии

В этот вечер выступит Ярослав Шемет – один из известнейших украинских дирижеров молодого поколения. Во время концерта певица и народная артистка Украины Тина Кароль исполнит гимн Украины.

В первой части программы музыканты сыграют отрывки из спектакля "Пилоты", посвященного Второй мировой войне.

Во второй части Симфонический оркестр INSО Львовской национальной филармонии примет участие в перформансе: на сцене зрители увидят 60 стульев (именно столько музыкантов оркестра обычно выходят на сцену), но только 22 из них будут заняты. Это будет символизировать, что значительное количество мужской части коллектива сейчас защищает Украину на фронте.

Этот болезненный перформанс напоминает о самом большом испытании, которое выпало на долю современной Украины. Пустые стулья, на которых обычно сидят мужчины-музыканты, символизируют боль каждой украинской женщины, которая ждет своего мужа с войны,

– отметила организатор события Ирина Ковальчук.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Польше Андрей Дещица также прокомментировал запланированную акцию.

Во все времена нашей истории музыка была рядом с украинцами, придавала силы и вела вперед. Сейчас, когда Россия ведет варварскую войну в Украине, наша музыка тоже рядом. Исцеляет и помогает переживать сложные времена. Этим концертом мы также хотим поблагодарить Польшу, ее гостеприимный народ за поддержку. За невероятное тепло, которое каждый украинец чувствует здесь,

– высказался Андрей Дещица.

Билеты можно приобрести здесь . Кроме того, есть возможность смотреть онлайн и перечислить благотворительное пожертвование в поддержку Help Ukraine Center – крупнейшего логистического хаба по обеспечению гуманитарной помощи.

В варшавском музыкальном театре состоится благотворительная акция "Для Украины" / Изображение INSО