Пограничники предупредили о возможных задержках во въезде и выезде из стран ЕС

Пересечение границы с ЕС завтра, 7 марта, может быть затруднено. Ожидаются технические перерывы в процессе пропуска граждан.

Так, в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что в странах Европейского Союза планируется обновление информационных систем. Их используют в пограничном контроле, поэтому будут введены вынужденные перерывы.

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7 марта 2023 с 8:00 до 22:00 возможны технические перерывы в процессе пропуска пассажиров на границе Украины с Польшей, Словакией и Венгрией,

– говорится в сообщении.

В ведомстве попросили принять к сведению эту информацию тем гражданам, которые завтра, 7 марта, планируют поездку за границу.