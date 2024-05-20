Нереальная сумма: сколько денег для США "зарабатывает" туризм в Нью-Йорк

Для многих Нью-Йорк – настоящая тревел-мечта. Каждый год туда приезжают миллионы людей. В "большом яблоке" они оставляют колоссальные суммы.

По данным американских СМИ, в общем туристическая сфера в Нью-Йорке сгенерировала 74 миллиарда долларов экономического влияния, информирует Закордон 24. Важно, что из них 48 миллиардов долларов поступило от прямых расходов.

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Такие колоссальные деньги позволяют обеспечивать сразу 380 000 рабочих мест в сфере досуга и гостеприимства. Именно в ней работает значительный процент местных жителей. Кроме того, прогнозируют, что в ближайшее время количество туристов в Нью-Йорке будет только расти. Это позволит открыть еще больше вакансий.

Эрик Адамс – мэр города – доволен результатом. Он отметил: сейчас Нью-Йорк переживает максимальное в своей истории экономическое восстановление.

Мы благодарны каждому из 62 миллионов посетителей, которые в прошлом году принесли нашему городу экономическую деятельность на сумму более 74 миллиардов долларов,

– говорится в сообщении.

Стоит заметить, что именно в 2024 году туристическая сфера планирует вернуться на допандемийний уровень. Мировой туризм переживет настоящий Ренессанс. Адамс отметил: сейчас Нью-Йорк живет как никогда. Он ждет путешественников и готов радостно их встречать.