Под ковриками и в кухонных ящиках: где жители Чехии хранят свои сбережения

Финансовые резервы жителей Чехии обесцениваются из-за инфляции. Хотя банки и предлагают все больше высокие проценты для депозитов, многие в стране предпочитают держать запасы наличных денег дома.

Компания NMS Market Research провела интересное исследование. Жителей Чехии расспросили о том, какие суммы сбережений они хранят дома и где прячут деньги. Ответы были достаточно банальными.

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Где жители Чехии хранят сбережения

Каждый второй участник опроса NMS Market Research признался, что сохраняет сбережения на дому. Около 60% семей в Чехии удерживают денежные запасы в размере от 2 000 до 10 000 крон. В среднем сумма наличных составляет 5 000 крон.

Также некоторые люди хранят дома действительно большие суммы: речь идет о десятках тысяч крон. Так, 20% респондентов назвали сумму от 10 000 до 20 000 крон. Каждый восьмой житель страны держит в квартире от 20 000 до 50 000 крон. А 8 из 100 опрошенных указали даже больше 50 000 крон.

Интересно, что почти четверть опрошенных назвали держание наличных дома своим любимым способом хранения денежных сбережений.

Чаще люди прячут деньги в ящиках столов (20% респондентов). Каждый шестой участник исследования признался, что пользуется сейфом. Еще 6% держат наличные в шкафу, 5% – на кухонных полках, 3% – в кухонных ящиках.

Кроме того, популярны такие тайники:

по картинам;

под ковриками;

в кровати (под матрасом);

в настенных часах.

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