Почему жители развитых стран живут дольше: эксперт объяснил одну из причин

По данным Государственной службы статистики, средняя продолжительность жизни в Украине составляет 76 лет для женщин и 66 лет для мужчин. В то же время в странах с развитой экономикой средний возраст жителей может достигать 80 лет. Кроме развития медицины, экологии, уровня безопасности, на ​​ситуацию, говорят эксперты, влияет еще и то, насколько популярны среди населения страны занятия спортом.

Генеральный директор национального комплекса "Экспоцентр Украины" Евгений Мушкин отметил, что украинцы живут меньше, чем в среднем люди в мире, одновременно часто страдают от хронических заболеваний и болезней сердца. По его мнению, проблему решит физическая активность, а бонусом станет существенный рост экономики.

Интересно О бизнесе, недвижимости в Польше и истинных ценностях: история украинской семьи из Варшавы

Почему развитые страны поощряют населения к спорту

50 лет назад Финляндия была рекордсменом по количеству сердечных заболеваний среди населения. Финны вели малоподвижный образ жизни, много курили и не соблюдали диету. Власть осознала масштабы проблемы и развернула большую государственную программу: строила спортплощадки, занималась просвещением в СМИ, работала с местными общинами,

– рассказывает Евгений Мушкин.

Как следствие, продолжает Евгений Мушкин, сейчас жители Финляндии втрое реже умирают от сердечно-сосудистых заболеваний и рака легких, а продолжительность жизни в стране увеличилась на 6 – 7 лет. К тому же Финляндия получила статус одной из самых активных и самых счастливых стран в мире. Положительно повлияла такая политика государства и на экономику Финляндии: страна входит в список 15 стран с наибольшим показателем ВВП на душу населения.

Другие развитые страны также активно инвестируют в спортивную инфраструктуру. Велодорожками и удобно оборудованными для пробежек набережными в Европе уже никого не удивишь.

Но не только Европа популяризирует спорт. Так, в штате Виктория, в Австралии, местные власти ежегодно выделяют несколько десятков миллионов долларов в развитие локальной спортивной инфраструктуры: строительство стадионов, монтаж освещения, оборудование площадок для пожилых людей. По словам Евгения Мушкина, по состоянию на 2020 год эти сооружения дают дополнительную экономическую ценность штата на 7 миллиардов долларов.

По мнению эксперта, поощрять население к спорту – перспективно. Ведь активное здоровое население развивает экономику. Спортивные люди не только живут дольше, но и работают эффективнее и меньше тратят на лечение.

К тому же регулярные тренировки снижают риск появления депрессии и уровень тревожности. И просто улучшают настроение. Первые десять государств в рейтинге счастья – это страны, где большая часть населения вовлечена к спорту. И это не совпадение,

– добавляет Евгений Мушкин.

Сколько рекомендуется заниматься спортом

В 2020 году ВОЗ обновила рекомендации по нормам физической активности человека. Так, взрослым советуют не менее 150 – 300 минут упражнений средней интенсивности в неделю или 75 – 150 минут интенсивных физических нагрузок в неделю.

Что касается детей, то им следует уделять около часа аэробным упражнениям. Это могут быть следующие занятия: ходьба, бег, езда на велосипеде, танцы и тому подобное.