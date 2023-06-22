Прекрасный пляж в Британии с голубым сиянием на воде привлекает туристов: в чем секрет

Волны на острове Англси ночью переливаются люминесцентным голубым сиянием. Туристы и профессиональные фотографы стекаются в Уэльс, чтобы зафиксировать это уникальное явление. Но везет не всем.

На этой неделе пляж на острове Англси стал настоящим магнитом для туристов в Уэльсе. В воде зафиксировали уникальное природное явление – скопление биолюминесцентного планктона. Визуально это выглядит сказочно, словно вода наполнилась сияющими блестками.

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Светящиеся волны

Такое природное явление чаще встречается в тропических краях: на Мальдивах или в Мексике. Но в этот раз и Уэльс увидел этот феномен. Пляж Англси стал настоящим магнитом для профессиональных фотографов, пытавшихся зафиксировать мерцание моря. Чтобы сфотографировать это явление, иногда приходится ждать месяцами – в Уэльсе его можно увидеть каждое лето.

Чтобы сфотографировать сияющие волны, нужно ловить момент всю ночь / Фото Kris Williams

Такое сияние на воде обеспечивает большое скопление специального биолюминесцентного планктона. Такой эффект дает только высокая концентрация организмов в воде, потому что они обычно остаются незаметными. Чтобы "поймать" волшебные волны на камеру нужно терпеливо фотографировать всю ночь. Лучшие снимки получаются ближе к утру. А чтобы увидеть яркое сияние, нужно заставить планктон в воде двигаться.

В этот раз много планктона, но поскольку море спокойно, его медленнее прибивает к берегу. Волн, создающих свет, сейчас мало. К счастью, на пляже были другие люди, бросавшие камни в воду,

– рассказывает местный житель мистер Джонс, который уже не в первый раз видит фантастическое сияние на воде.