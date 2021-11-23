Пьяный за рулем во время самоизоляции: украинец оскандалился в Польше
Источник:KPP w Mławie
Правоохранители в городе Млава (Мазовецкое воеводство) задержали 25-летнего гражданина Украины. Юноша нарушил несколько пунктов закона одновременно.
Украинец пересек польскую границу накануне задержания. Всего за несколько дней пребывания в другой стране мужчина "заработал" несколько лет заключения.
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Что натворил украинец в Польше
Полицейским из Млавы показалось подозрительным поведение водителя Volkswagen. Потому автомобиль остановили для проверки.
За рулем машины находился 25-летний украинец. В его организме обнаружили более 1,3 промилле алкоголя. Мужчина сам признался, что употреблял пиво и водку перед поездкой.
Кроме того, выяснилось, что украинец в это время должен был находиться на самоизоляции после пересечения границы, а не разъезжать по городу.
На этом происшествия гражданина Украины в Польше не завершились. Он пытался дать взятку польским полицейским, чтобы откупиться от наказания за совершенные правонарушения. Как следствие, мужчину, среди прочего, обвинили еще и в попытке подкупа.
В итоге за трехкратное нарушение закона украинец получит до 8 лет тюрьмы.