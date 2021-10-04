Пьяные украинцы подожгли птицеферму в Польше

Полиция в Мазовецком воеводстве в Польше задержала трех граждан Украины. В состоянии алкогольного опьянения мужчины организовали пожар на фабрике по выращиванию кур, а еще ограбили местную лавку.

Задержанным 23, 29 и 42 лет. В организме каждого из них обнаружили около 2 промилле алкоголя.

Интересно С мясокомбината в агентство по трудоустройству за 9 месяцев: путь украинца в Польше

Детали преступления

По информации полицейских в Жирардуве, в воскресенье дежурный полицейский получил сообщение о пожаре хозяйственных построек на территории птицефермы в селе Камион в Жирардувськом уезде.

После того как пожар удалось потушить, следы указывали на признаки поджога. Правоохранители просмотрели записи с камер наблюдения. Записи зафиксировали, как трое мужчин перелезают через забор на территории фабрики. Потом один из них подкладывает огонь в помещение.

Личности злоумышленников быстро удалось установить. Всех троих задержали. Один из виновников преступления оказался бывшим работником этой фабрики.

В тот же день владелец магазина, размещенного неподалеку фабрики, заявил, что трое мужчин ограбили его магазин.

Теперь украинцам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.