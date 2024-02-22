Россияне в очередной раз продемонстрировали свое "цивилизованное" поведение. На этот раз во время рейса в Коломбо они не смогли удержаться от соблазна и устроили пьяную потасовку.

Российские супруги собрались отдохнуть на Шри-Ланке. В то же время не пить хотя бы в день рейса оказалось для мужа и жены настоящим испытанием, которое пройти не удалось. На двоих пара употребила так много алкоголя, что поймала “вертолеты” прямо на борту самолета. Детали блестящей победы спиртного над россиянами опубликовали СМИ страны-агрессора, информирует Закордон 24.

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Снимали с рейса российских "Ромео и Джульетту" вместе. Правда – их "тела" были в разных состояниях. Женщина просто отключилась и лежала, пока ее не "откачали", чтобы вынести из самолета. Между тем ее муж вел себя очень агрессивно. Он бросался на полицейских и пытался начать драку. Чтобы вывести алкозависимого "Ромео" из самолета, пришлось привлекать силу.

Особого отвращения моменту добавляет, что все пьяное действо происходило на глазах детей пары. Было видно, что им страшно и максимально некомфортно от ситуации. Сквозь слезы дети постоянно растерянно повторяли "мама" и "папа".

Как мир устал от россиян

От российских туристов мир уже изрядно устал. Больше всего они "добили" Бали. Остров даже изменил правила для въезда. Местные жалуются, что их культуру просто пытаются уничтожить. В частности, россияне оскверняют священные локации Бали. Один из российских туристов вообразил себя блогером и сфотографировался без штанов на фоне священной горы Агунг, которую считают пуповиной мира.

Хочет избавиться от россиян и Турция. В частности, гражданам страны-агрессора перестают выдавать вид на жительство. Даже Анталия, которая была известна как "самый российский город Турции" теряет этот статус. Россияне паникуют и пытаются успеть продать свои стиральные машинки и посудомойки.

Между тем Латвия объявила, что будет конфисковать автомобили с российскими номерами. Правило вступило в силу 15 февраля 2024 года.

