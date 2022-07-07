Пропуск Thailand Pass для въезда в Таиланд больше не требуется

Мир продолжает отменять ограничения на въезд, введенные на фоне COVID-19. Таиланд также не остался в стороне.

Таиланд отменил Thailand Pass для въезда в страну

Так, с 1 июля иностранцам больше не понадобится пропуск в Таиланд – Thailand Pass для въезда в страну. К слову, тайцы были освобождены от этой обязанности еще в начале июня.

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Система пропуска Thailand Pass была запущена еще в ноябре 2021 года, когда страна начала постепенно открываться миру.

Чтобы зарегистрироваться, туристы должны были подтвердить вакцинацию, сделать отрицательный тест ПЛР в течение 72 часов после отъезда и оформить страхование от COVID на сумму не менее 10 000 долларов.

Отмена Thailand Pass означает, что путешественникам больше не нужно проходить тестирование по прилету, покупать страхование и формировать документы через Интернет перед поездкой в ​​Таиланд.

Для въезда остается только требование вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Кроме того, власти Таиланда оставляют за собой право проводить выборочную проверку состояния здоровья и вакцинацию въезжающих в страну с 1 июля.

Какие еще ограничения отменили

Впервые с 2020 года пабам и барам разрешили подавать алкоголь до 02:00, поскольку их время работы вернется в обычное.

Также в конце июня Таиланд отменил обязательное ношение масок на улице и других местах, таких как общественные парки. В то же время органы здравоохранения рекомендуют продолжать носить маски в помещениях, где находятся люди, не являющиеся членами одной семьи.