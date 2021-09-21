"В память": в Нидерландах открыли национальный мемориал жертвам Холокоста

В Амстердаме появился первый национальный мемориал жертвам Холокоста. Это проект польско-американского архитектора Даниэля Либескинда.

На открытии мемориала присутствовали король Нидерландов Виллем-Александер и премьер-министр Марк Рютте. Стоимость проекту составила 15 миллионов евро.

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Подробнее о мемориале жертвам Холокоста в Амстердаме

Родители архитектора проекту пережили Холокост. Поэтому Даниэль Либескинд инициировал создание мемориала в том числе и в результате вдохновение собственной семейной историей.

Мемориал имеет форму лабиринта с кирпичными стенами. На кирпичах указаны имена людей, которые были депортированы из Нидерландов и уничтожены в нацистских концлагерях во время Второй мировой войны. Если на мемориал посмотреть сверху, то стены образуют надпись: "В память".

Всего в мемориале вспомнили 102 163 жертв.

Мемориал жертвам Холокоста / Скриншот с видео