Самый масштабный кризис в истории: почему туристы больше не едут в Турцию

Турция переживает крупнейший в истории туристический кризис. Даже в разгар сезона в отелях можно найти свободные места. Такого не случалось на протяжении последних лет.

Обычно в пик сезона отели заняты на 90-95%. Между тем в 2024 году этот показатель достиг лишь 60%.

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Почему в Турции начался туристический кризис

Туристическая сфера уже восстанавливается от ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Количество путешественников постоянно растет. В то же время Турция восстанавливается гораздо медленнее, чем другие направления в Средиземноморье.

В частности, турецкие курорты потеряли жителей страны. Из-за инфляции лишь очень малый процент граждан Турции могут позволить себе летний отдых в одном из отелей.



Турция переживает туристический кризис / Unsplash

Кроме того, одними из самых популярных направлений года стали Франция (принимала Олимпийские игры-2024) и Германия (принимала Евро-2024). Ожидается, что после завершения этих спортивных событий количество путешественников в Турции существенно увеличится.

Данные свидетельствуют, что мы можем достичь или даже превзойти нашу цель в 60 миллионов посетителей до конца года, увеличив ее на 6%,

– заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

В то же время отмечают, что сейчас европейцы настороженно относятся к турецким курортам. Причиной стали многочисленные истории о мошенниках, которые там действуют.