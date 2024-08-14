В разгар сезона Испания вводит новые жесткие ограничения для туристов

Испания относится к странам, которые страдают от аномальной жары. На фоне этого власти страны подготовили новый запрет. Стоит заметить, что он разочарует многих туристов.

Аномальная жара создала существенные препятствия для мировых курортов. Испания вошла в список стран, которые страдают сильнее всего. Самая критическая ситуация – в провинции Кастельон. Засуху, которую сейчас там фиксируют, называют сильнейшей за все время, с тех пор как начали вести наблюдения.

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Какое ограничение Испания ввела для туристов

Наиболее пострадавшими считают города: Торас, Эль-Торо и Барракас. Дождя там не было более 8 месяцев. Конечно, это негативно повлияло на ситуацию в регионе. В частности, местные водохранилища опустели на четверть. Ограничения на использование воды ввели для:

туристов;

местных жителей;

представителей сельского хозяйства и промышленности.

На фоне этого в некоторых регионах Испании запретили наполнять водой бассейны. Туристы уже выражают недовольство, ведь для многих людей этот формат отдыха – комфортнее, чем купание непосредственно в море.



О чиле у бассейна в Испании можно временно забыть / Unsplash

Кроме того, людей просят излишне не поливать свои сады, а также – экономно мыть автомобили. Надеяться, что в ближайшее время ситуация урегулируется, к сожалению, не стоит. Людей предупредили, что август в Испании будет очень жарким.