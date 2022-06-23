Как открыть базовый счет в немецком банке

Если вы находитесь в Германии и планируете оставаться в стране длительное время, вам может потребоваться банковский счет. Подсказываем, как его открыть и при каких сценариях можно использовать.

На Basiskonto в Германии – базовый счет – имеет право каждый проживающий в стране. Он может быть только один. Если у вас уже есть один аккаунт, то открыть дополнительный, даже в другом банке, нельзя. Сначала придется удалить предварительную учетную запись — затем подаваться на новую.

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Для чего вам может понадобиться Basiskonto в Германии

Функционал базового аккаунта позволяет снимать наличные или, наоборот, наличными пополнять свой карточный счет.

Карточкой можно рассчитываться.

На открытый счет может начисляться зарплата или социальная помощь.

Basiskonto используют для переводов и хранения средств.

С наличного счета можно платить за аренду жилья, коммунальные услуги и т.д.

Как открыть Basiskonto

Для этого можно либо посетить отделение банка, либо заполнить форму онлайн. Документ можно напечатать с сайта банка или получить в отделении.

Из документов вам понадобится:

Паспорт или удостоверение личности.

Если вы оформились как беженец, будет достаточно документа, который вам выдали в регистрационном центре.

В основном разрешение на открытие базового счета предоставляется через 10 дней после обращения.

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