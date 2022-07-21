Отказы в повторном въезде в Польшу: как действовать в случае проблем на границе

Пограничная служба Польши иногда отказывает украинским беженцам в повторном пересечении границы. Рассказываем, по каким причинам в большинстве своем не дают разрешения на въезд в страну и как быть в случае возникновения такой ситуации.

По данным ООН, более миллиона украинцев получили в Польше статус временной защиты. Кроме того, с марта в соседней стране действует закон о помощи лицам, спасающимся от войны. Этот закон и гарантирует беженцам беспрепятственный повторный возврат на территорию Польши.

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Что говорит закон Польши о повторном возвращении

Так, польское законодательство предусматривает, что граждане Украины, прибывшие в Польшу после 24 февраля и получившие временную защиту, а затем покинувшие Польшу сроком до 30 дней, могут свободно вернуться в страну без потери гарантированных законом прав, социальных льгот и т.д.

Почему возникают проблемы на украинско-польской границе

Участились случаи, когда беженцев из Украины, которые решили свои дела дома и снова возвращают в Польшу, заворачивают на польской границе. Оказалось, что пограничники Польши руководствуются другими требованиями – положениями Шенгенского кодекса о границах. Следовательно, отказывают во въезде тем украинцам, у которых истек 90-дневный срок пребывания на территории шенгенской зоны.

Однако такая интерпретация несовместима с законом о помощи вынужденно переселенным лицам из-за войны в Украине.

Как быть, если вам отказали в повторном въезде в Польшу

Иногда достаточно просто подойти к другому пограничнику, и проблема может быть решена. Кроме этого, депутат от партии Polska 2050 года Анна Гилл-Пятек призвала всех, кто столкнется с трудностями прохождения границы, ссылаться на комментарий Министерства внутренних дел или напрямую связываться с его офисом.

К слову, в МВД отметили, что положения специального украинского закона имеют приоритет над другими документами, регулирующими пребывание украинцев в Польше.

Украинцы, прибывшие в Польшу после 24 февраля, имеют право на легальное пребывание в стране в течение 18 месяцев и могут покинуть страну сроком менее месяца и вернуться,

– пояснили в министерстве.

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