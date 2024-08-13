Самый популярный среди украинцев курорт начал масштабный протест против туристов

Украинцы очень часто выбирают для летнего отдыха именно Черногорию. А те, кто едут туда, уже знают: must visit-локация – Котор. Городу такое внимание со стороны путешественников уже не слишком нравится.

Котор справедливо считают жемчужиной Черногории. Ежедневно город посещают тысячи туристов. Большинство из них сходят с круизных лайнеров. В этом курорт и видит самую большую проблему.

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Главная угроза – круизные лайнеры

Популярность Котора существенно возросла после выхода фильма о Джеймсе Бонде – "Казино Рояль". Кроме того, Балканы остаются одной из самых популярных территорий Европы для морского отдыха. Чаще всего туристы выбирают именно Черногорию (а также – Хорватию), поэтому поток людей ежегодно только растет.

Ежегодно в Которе останавливаются сотни круизных судов. В последнее время их количество достигло 500. Местные отмечают: если в течение дня в Которе делают стоянку 4 круизных лайнера, это – уже 5000 туристов.



Котор – один из самых прекрасных городов Черногории / Unsplash

Жители Котора отмечают, что больше не чувствуют себя дома уютно и безопасно. В частности, туристы фактически вытеснили их с рынка аренды. Кроме того, цены на все вокруг растут со скоростью света. Постепенно жизнь становится невыносимой. И это еще не говоря о гигантских пробках.

Жизнь становится все тяжелее в туристический сезон. Все подобные туристические направления работают над сокращением или выбором пассажирских судов и серьезным сбором платы за экскурсии,

– заявили в местной туристической организации.

Конечно, протесты против туристов в Черногории еще даже близко не достигли такой ситуации, например, в Испании. Однако терпение людей постепенно лопается.