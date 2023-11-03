Чтобы больше жили в отелях: в Турции изменили правила аренды жилья

В Турции существенно изменили правила сдачи жилья для туристов. Теперь это будет сделать посложнее.

Соответствующее постановление уже опубликовали в официальном издании правительства Турции. Кого именно коснутся изменения и почему сдать или арендовать частное жилье в стране теперь будет сложнее – узнаете дальше.

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Сдать апартаменты для туристов теперь будет сложнее

Эти новые правила в целом касаются арендодателей, но и существенно повлияют на аренду жилья для туристов, например, на платформе Airbnb. Теперь перед сдачей жилья в краткосрочную аренду, обязательно нужно получить согласие всех собственников здания и специальную лицензию.

В противном случае арендодателя могут оштрафовать на сумму до 35 тысяч долларов. А еще требуют вывесить специальную табличку на входе в жилье. Она должна подтверждать, что объект можно сдавать путешественникам.

Если жилье арендуют на срок до 100 дней, арендодателю нужно получить согласие всех владельцев здания и лицензию от турецкого министерства культуры и туризма. И все это нужно сделать до того, как заключить сделку с гостями.

Для долгосрочной аренды жилья (более 100 дней) также требуется лицензия. Она теперь стала обязательной. Также это постановление запрещает сдавать жилье в субаренду.

Размер комиссии за получение лицензии и вывески министерство культуры и туризма еще не определило. Но и без этого понятно, что сдавать частное жилье для туристов теперь станет гораздо сложнее.

Наказание за нарушение – огромные штрафы

За сдачу жилья в аренду без лицензии предусмотрен административный штраф – 100 тысяч турецких лир (3 500 долларов). После зафиксированного нарушения владелец все равно должен оформить лицензию. На это дают 15 дней. Если нарушитель этого не сделает, его оштрафуют еще на 500 тысяч лир (17 600 долларов), а через 15 дней – на 1 миллион лир (35 300 долларов).

За субаренду, также подпадающую под запрет, выпишут штраф в 100 тысяч лир (3 500 долларов). Столько же возьмут с арендодателей, которые не вывесят табличку у входа.

Вход в культовую мечеть в Стамбуле будет платным

Власти Турции собираются сделать посещение Айя-Софии для туристов платным. Новые правила уже утвердили, они начнут действовать с 15 января 2024 года. Такое заявление сделал министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой. Сколько будет стоить вход в Айя-Софию, пока неизвестно.

Решение объяснили "рекомендациями ЮНЕСКО по сохранению достопримечательности". Из-за огромного количества туристов собор Святой Софии постоянно переполнен и медленно разрушается. Турецкие власти надеются, что плата за вход уменьшит поток посетителей. Вырученные средства пойдут на финансирование ремонта и технического обслуживания.