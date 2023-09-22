Прекрасный сезон: 5 причин посетить Турцию осенью

Осень – прекрасное время, чтобы посетить Турцию. Жара спадает, на пляжах становится больше пространства, а цены – снижаются.

Побережье Турции осенью не менее прекрасно, ведь море здесь остается теплым в течение всего октября. А если вы уже вдоволь отдохнули на пляже летом, то можно выбрать городской уик-энд и посетить Стамбул. В это время будет комфортная температура и жара не помешает насладиться городом сполна.

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5 преимуществ осенней Турции

Идеальная погода

Страна географически достаточно большая и имеет разнообразные климатические условия. Но в общем, можно быть уверенным, что везде в Турции приятная температура осенью – до ноября. Только помните, что дни становятся короче, поэтому нужно все тщательно планировать.

На курортах Белек и Бодрум температура воздуха в октябре достигает 24 – 26°C. В Стамбуле прохладнее: от 17 до 23°C. Осенью в городе бывают дожди.

Поздняя осень в Стамбуле / Фото Unsplash

Меньше толпы

Турция с каждым годом продолжает становиться популярнее. Путешественников привлекают не только отличные пляжи и природа страны, но и доступные цены. Поэтому почти гарантированно в Турции вы не избежите толпы. Летом здесь очень многолюдно, но осенью, когда большинство отдыхающих как раз поедут домой – отличный способ обеспечить себе больше пространства и не стоять в очереди.

Осенью – дешевле

В конце сезона в сентябре и октябре снижаются цены на проживание, авиабилеты, туры и многое другое для туристов. Вы можете провести эксперимент и поискать квартиру на Airbnb на август и начало октября. Цена аренды будет сильно отличаться.

Но учитывайте, что в курортных зонах вдоль побережья многие рестораны и другие сезонные места закрываются в это время. Поэтому перед бронированием обязательно проверьте территорию и почитайте отзывы, чтобы не попасть в город-призрак.

Осенняя природа

Одним из самых красивых национальных парков Турции является Yedigöller. Здесь можно наблюдать, как листья на глазах меняют цвет. Также осенью особыми красками играет регион Каппадокия: теплые золотистые оттенки и незабываемые ландшафты – все это выглядит, как с открытки.

Полет на воздушном шаре в осеннее время также гораздо приятнее, чем летом. Уже ведь не так жарко. А туристов, массово прибывающих сюда на зимние каникулы, пока нет.

Ландшафты Каппадокии / Фото Unsplash

Пляж все еще великолепен

Пляжные дни в Турции в конце сезона остаются прекрасными. Можно выбрать любой из городов Турецкой Ривьеры и продлить себе лето. В сентябре и октябре можно купаться. Некоторые храбрецы плавают даже в ноябре. А дайверы в гидрокостюмах – еще дольше.