Без больших туристических групп и громкоговорителей: Венеция вводит новые ограничения

Сверхпопулярный итальянский город введет новые запреты для туристов. Придется уменьшить группы для экскурсий и избавиться от громкоговорителей. Таким образом власти Венеции в очередной раз пытаются побороть влияние массового туризма.

С июня 2024 года в Венеции начнет действовать запрет туристических групп более чем на 25 человек. Также гидам запретят использовать громкоговорители во время экскурсий. Как власть объясняет новые правила – читайте дальше.

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Без толп на островах Венеции

Запретить массовые экскурсии с громкоговорителями решили потому, что они могут "вызвать путаницу и беспорядки". Это будет последним шагом для уменьшения давления массового туризма на известный город каналов.

Элизабетта Пеше, которая отвечает за безопасность в городе, заявила, что такие ограничения должны улучшить передвижение групп по историческому центру Венеции. Также это должно разгрузить популярные среди путешественников острова Мурано, Бурано и Торчелло.

Венеция очень переполнена туристами. В пандемию в 2019 году город принял около 13 миллионов посетителей. Вероятно, в ближайшие годы количество туристов превысит уровень, который был в Венеции до пандемии.

Прогулка по каналам Венеции – самое популярное развлечение для туристов / Фото Pexels

Как Венеция пытается побороть овертуризм

Венеция постепенно уже не первый год вводит ограничения для избежания влияния массового туризма. В 2021 году круизным лайнерам запретили заходить в исторический центр Венеции после того, как один из них врезался в гавань. Также корабли размывают фундаменты и загрязняют окружающую среду.

Венеция – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом году итальянский город едва не попал в список Всемирного наследия, которое находится под угрозой. Все из-за чрезмерного туризма, который создает опасность для экосистемы города.

Власти Венеции решили ввести программу туристического сбора. Поэтому со следующего года за въезд в город будут взимать по 5 евро с однодневных посетителей в пиковые часы, выходные и праздничные дни.

Если вы ищете хорошую альтернативу для путешествия в Италию, то рекомендуем рассмотреть Тревизо. В городе точно не будет таких толп, как в Венеции, но там есть на что посмотреть. Больше об идеальном путешествии в Тревизо – читайте по этой ссылке.