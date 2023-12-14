Перекрытые улицы и полицейские дроны: Мадрид ужесточит контроль за туристами на Рождество

Столица Испании усиливает ограничения из-за толпы туристов в центре города во время рождественских празднований. Могут даже перекрыть некоторые улицы.

Если в Мадриде будет слишком много посетителей, то центр города перекроют. А за самыми загруженными улицами будут следить полицейские дроны.

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Мадрид усиливает контроль на праздники

На рождественско-новогодние праздники в Мадриде ожидается необычайный туристический ажиотаж. Когда центральные улицы максимально заполнятся, их перекроют, а пешеходам разрешат только покинуть территорию.

В праздничный сезон за общественным порядком в столице Испании будут следить 450 агентов городской полиции. А в самые жаркие дни на улицы выйдут до 850 стражей порядка. Специальный режим будет действовать для общественного и частного транспорта на Рождество.

Власти города предполагают, что наиболее проблемными местами для Мадрида станут улицы Пресиадос и Эль-Кармен, Пласа-дель-Селенке, участок Калле-Алькала у Пласа-де-Сибелеса и Гран-Виа.

В итальянском Милане пытаются контролировать ночной беспорядок

В Испании каждый год продолжает активно расти количество туристов. В этом октябре государство посетило более 8 миллионов путешественников. Это на 14% больше, чем за такой же период в 2022 году.

Милан ограничивает ночную жизнь и закрывает уличные заведения в центре. Так пытаются унять громкие вечеринки и шумных туристов, которые донимают местных жителей города. Последние постоянно жалуются местным властям на ночной балаган.

Чтобы справиться с гуляками ночью, в Милане запретили еду и напитки на вынос. Заведения в районе Порта Венеция больше не могут продавать блюда и алкоголь с собой с 00:00 до 6:00 в будни и с 1:30 до 6:00 в пятницу и субботу.

Ограничение означает, что гуляющие поздно ночью не смогут в это время купить еду и напитки в магазинах, киосках, барах и даже в торговых автоматах.