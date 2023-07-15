Отпуск в Хорватии: 5 причин выбрать Сплит этим летом

Богатая культура, аппетитная кухня и роскошные пляжи – это все о Сплите. Неудивительно, что этот хорватский город привлекает туристов со всех уголков мира.

Сплит – второй по величине город в Хорватии и центр курортной жизни страны. На его улицах можно услышать с десяток языков, ведь туристы очень любят эту локацию. За что именно – узнаете в материале.

К теме Украинцы в Хорватии: все, что нужно знать о жизни в стране

5 причин увидеть Сплит

Живописное побережье

Сплит – это километры потрясающих пляжей. Место для загара и купания можно выбрать на свой вкус: широкие песчаные побережья или скалистые берега, затененные склонами холмов. Пляж Бачвице идеально подойдет для семейного отдыха, ведь берег довольно мелкий и вода теплая, поэтому детям будет очень комфортно. Пляж Кашуни – живописный вариант для молодежи в западной части города, а Стобреч – это тихая галечная бухта, где не так многолюдно.

Выход к набережной Сплита / Фото Unsplash

История и культура

Если вы хотите отдохнуть в городе, насыщенном культурой, тогда Сплит вас не разочарует. Тысячелетний дворец Диоклетиана и средневековый центр старого города являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сплит был основан римским императором Диоклетианом в 295 году нашей эры. Здесь есть что исследовать, например, римские руины в Салоне. Тут можно прогуляться по старому форуму, посмотреть на театр и общественные бани.

Дворец Диоклетиана / Фото Unsplash

Незабываемая кухня

Невероятные блюда здесь подают в семейных ресторанах, известных как Konoba. Хорваты мастерски готовят мясо на вертеле и осьминога, запеченного под крышкой в форме купола. Вас могут соблазнить мидии Alla Buzzara – рагу из морепродуктов с оливковым маслом, чесноком и белым вином. А любители ходить на рынок получат истинное удовольствие от атмосферы рыбного базара или лотков с овощами и фруктами.

Коронное блюдо Хорватии – осьминог / Фото Unsplash

Развлечения на полную

Хотя Сплит — это исторический город, он очень современный. Улицы наполнены шумными барами, уютными кафе и бурной ночной жизнью. На набережной Ривы вы найдете развлечения на любой вкус и кошелек. А на следующий день можете посетить Хвар — еще один прекрасный город в часе от Сплита, где есть замечательные бары и модные пляжные клубы.

Единение с природой

Лесной парк Марьян – это зеленый оазис, где можно насладиться природой на расстоянии нескольких минут от старого города. Здесь множество троп для прогулок, велосипедов и бега. А еще, отличные места для пикника.

Парк Марьян / Фото VIP Holiday Booker