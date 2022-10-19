В Египет из Варшавы: какие сейчас цены на пакетный тур к морю

Осенний сезон – идеальный период для отдыха в Египте, ведь солнце уже не такое жгучее. Вместе с тем, погода все еще достаточно жаркая, чтобы комфортно позагорать и поплавать в море.

И пока самолеты из Украины не летают, есть возможность отправиться в отпуск из соседней Польши. Рассказываем, какая стоимость пакетных туров, если лететь в Египет из Варшавы.

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Актуальные цены на туры в Египет

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В Египте популярен именно пакетный отдых. Обычно в стоимость такой путевки входит перелет, трансфер в и из отеля, а также питание разных форматов.

Следовательно, стоимость туров на ноябрь в Шарм-эль-Шейх и Хургаду стартуют от 767 долларов с человека (1535 долларов за двоих). Речь идет о пакетном туре с двухразовым питанием и вылете из Варшавы. Если же говорить о туре с форматом "Все включено", то за 7-дневный отдых придется отдать 889 долларов с одного или 1778 долларов за двоих.

Отдых в Шарм-эль-Шейх (вылет 5 – 12 ноября на 7 ночей):

из Варшавы от 767 долларов с человека (1535 долларов за двоих);

из Варшавы от 833 долларов с одного (1667 долларов за двоих) в 4 – 5-звездочных отелях;

из Варшавы от 889 долларов с одного (1778 долларов за двоих) в 4 – 5-звездных отелях + "Все включено";

из Варшавы от 953 долларов с одного (1906 долларов за двоих) в 5-звездных отелях + "Все включено".

Отдых в Хургаде (вылет 1 – 8 ноября на 7 ночей):

из Варшавы от 882 долларов с одного (1765 долларов за двоих) в 4 – 5-звездочных отелях + "Все включено".

Если лететь из Варшавы вам не очень удобно, туроператоры предлагают туры из 7 других европейских городов. Выбирайте город вылета в форме поиска или на странице отеля.