От раздачи еды до собственного дела в Варшаве: как украинка покорила польскую столицу

История украинки Илоны Сорохан, живущей и работающей в Польше, достойна голливудского фильма. Ведь девушка, несмотря на дважды заваленный экзамен, потерянные деньги и длительный изнурительный труд, не только не опустила руки, но и смогла покорить польскую столицу и открыть там свой бизнес.

Как не потерять веру в себя, стать врачом в Польше и начать собственное дело за границей – рассказала Илона эксклюзивно для 24 канала.

Важно Нашел счастье и получил опыт за границей, а впоследствии вернулся на Родину: история украинца

Илона Сорохан родилась в маленькой деревне на Буковине. Уже с самого детства она отличалась своей настойчивостью и безудержным желанием получить максимум от жизни. Девочка ходила на всевозможные кружки. Свободного времени, по признанию Илона, почти не было: музыкальная школа, компьютерные курсы, иностранные языки, баскетбол.

В 8 классе девочка решила стать лечащим врачом. Детская мечта превратилась в цель и жизненный ориентир. Тогда 13-летний ребенок и не подозревал, каким тернистым будет его путь.



Выпускной в университете / Фото предоставлены Илоной Сорохан

После окончания школы Илона поступила в Винницкий национальный университет имени Пирогова. Учась, она не упускала возможность съездить на практику в Польшу.

Поездка, изменившая жизнь

Первая поездка Илоны в Польшу в маленький городок Кельце дала ясное понимание того, что она хочет работать врачом в Европе. Впоследствии все сомнения развеяла Варшава, куда Илона захотела переехать.

Поехав в Польшу, увидев состояние медицинских учреждений, я была приятно шокирована, мне было с чем сравнить, ведь за 6 лет медицинского университета в Украине я видела всякое,

– рассказала Илона.

Уже после окончания медицинского университета она решила не продолжать обучение в Украине, а поступать на интернатуру в Польшу.

Что нужно, чтобы работать врачом в Польше

Прежде всего, нужно пройти процедуру подтверждения диплома. А именно: сдать устный экзамен по медицинской терминологии и тестовый экзамен. Один экзамен стоит 3200 злотых. Если провалить его, то деньги никто не возвращает. Из документов нужно иметь:

диплом и приложение к нему с апостилем, переведенное присяжным переводчиком на польский язык;

аттестат об окончании среднего образования;

оплата 3200 злотых за вступительный экзамен.

Документы можно подавать как лично, так и отправлять по почте. Если вы выберете второй способ, то все копии документов должны быть нотариально заверены.

Именно с последним экзаменом у Илоны и возникли определенные затруднения. Если говорить проще – девушка завалила экзамен. Впоследствии это повторилось.

Студенческие годы / Фото предоставлены Илоной Сорохан

"Я плакала, но должна была учить снова и снова"

Илона призналась, что чувствовала себя ужасно и морально истощена.

Я плакала, было очень обидно из-за того, что я 2 месяца каждый день, без всякого выходного проводила за книгами по 10 – 12 часов, и все зря,

– констатировала она.

У девушки даже появилась мысль бросить все и возвратиться на Родину. Но ее мотивировали и успокаивали истории других людей, которым удалось сдать экзамен с 6 раза.

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Первый раз тест она сдавала в городе Бялысток. Там за 3200 злотых давали 2 попытки. Следующая попытка была только через месяц, но она оказалась еще тяжелее первой. Поэтому Илону снова ожидал провал. Сразу после этого она взяла билеты в Берлин и с мужем уехала отдохнуть в Германию.

Девушка раздавала еду в больнице, чтобы собрать деньги

Украинка нуждалась в перезагрузке. Через небольшой промежуток времени ей удалось взять себя в руки и начать учиться и готовиться к экзамену заново. Правда, на этот раз она должна была совмещать учебу с работой в больнице. Чтобы собрать нужную сумму, она раздавала еду пациентам в роддоме.

Днем я раздавала еду, а вечером ходила на бесплатное дежурство. Мне это было нужно, чтобы учиться, получать опыт, ведь я мечтаю подтвердить диплом и работать врачом акушером-гинекологом,

– подчеркнула Илона Сорохан.

Раздавать еду пациентам было морально тяжело, так как у украинки высшее образование, но работать по специальности она не может. Оптимизма добавляло то, что врачи в роддоме были очень приветливы и относились к Илоне хорошо.

Да, поддержка однозначно была. Они давали советы, делились опытом и, например, сайтами, где можно найти много полезной медицинской информации, которая поможет мне в подготовке к экзаменам.

– рассказала девушка.

Еду она раздавала 9 месяцев. Оплата была достаточно высокой – примерно 4 200 злотых, то есть 1 100 долларов. А так как украинка была ученицей полицеальной школы, ее освобождали от уплаты всех налогов. Поэтому Илона получала сразу "чистую" плату.

Что такое полицеальная школа?

Это бесплатная школа для взрослых, в которой могут учиться люди с полным средним образованием. На постсоветском пространстве аналогов польских полицеалок нет. Они приравниваются к нашим техникумам, а сертификаты полицеальных школ признаются не только в Польше, но и в странах Евросоюза.

Советы для тех, кто хочет стать врачом в Польше

Самое главное – настойчивость

Илона подчеркнула, что для этого нужна чрезвычайная настойчивость. Многие ошибочно думают, что для работы врачом в Польше хватит стажа в Украине. Нет. На самом деле это не освобождает человека от сдачи экзаменов.

Неважно, работал ты 25 лет гинекологом, или только закончил универ – процедура одна для всех. Наоборот лучше сдавать экзамены сразу после университета, пока у человека еще свежие знания,

– объяснила Илона.

По ее словам, вполне реально изучить медицинские термины на польском языке за 3 месяца, но к этому нужно подойти очень серьезно и сидеть за книгами не менее 7 часов в день.

Тщательная подготовка

К экзаменам можно готовиться как самостоятельно, так и с помощью специальных программ. Украинка посоветовала подписаться на фейсбук-страницу, которая называется "Нострификация диплома врача в Польше".

Кто собирается переезжать и подтвердить диплом, обязательно должен подписаться на эту группу, там информация на вес золота,

– призналась девушка.

Четкое произношение

Еще один совет – много читать. И лучше всего это делать вслух. Все для того, чтобы работать над четкостью произношения. Также желательно найти друзей поляков и многое говорить с ними.

"Самый важный, как я считаю, совет – это начать все делать на последнем курсе университета. А еще осознать, что тебя здесь (в Польше – 24 канал) никто не ждет. Никто тебе не обязан. Поэтому надо набраться терпения и понимать, ради чего тебе это все нужно", – добавила Илона.

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По состоянию на данный момент Илона сдала устный экзамен и продолжает готовиться к сдаче злосчастного теста. Она настроена решительно и не оставляет мечту работать врачом в европейской стране.

Открытие салона в Варшаве

После 9 месяцев работы в больнице не по специальности Илона решила кардинально изменить свою жизнь. В августе 2020 года она открыла свой первый массажный салон в Варшаве Body Sculptor. Он также связан с медициной и здоровьем. Там выполняют разные виды массажа, начиная от лечебных и заканчивая процедурами спа.

Я решила, что не буду раздавать еду, а могу делать что-нибудь большее. Было ли тяжело? Это ничего не сказать. Было очень много неудач и поражений, но все же улыбки счастливых пациентов дают мотивацию развиваться и становиться лучше,

– вспомнила украинка.

Открытие салона Body Sculptor в Варшаве / Фото Илоны Сорохан

Что нужно для открытия бизнеса в Польше

Паспорт и легальное пребывание в Польше.

Песель (аналог нашего идентификационного кода).

5 тысяч злотых (капитал, который должен быть на банковском счету).

Открытие ФЛП или ООО.

Илона призналась, что в начале открытия салона было много бумажных проблем. Большинство из них возникало из-за незнания польского законодательства.

Штраф в 1 миллион злотых

Она вспомнила, что однажды ночью прочитала пост об открытии фирмы в Польше. В нем юрист сказал, что нужно обсудить один важный документ. В противном случае – нужно будет уплатить штраф в 1 миллион злотых. К счастью, Илона вовремя сориентировалась и успела оформить нужный документ. Так что штрафа удалось избежать.

Украина поняла, что находится на своем месте и делает все правильно, когда:

клиенты стали становиться друзьями,

посетителей стало так много, что салон переехал из помещения в 30 квадратных метров в просторное здание в 90 квадратов,

штат рабочих увеличился до 7, среди которых есть и поляки.



В салоне работают украинцы и поляки / Фото Илоны Сорохан

Планирует ли возвращаться в Украину

Илона отметила, что пока не собирается возвращаться на Родину. Они вместе с мужем хотят воспитывать детей за границей.

Проучившись 6 лет в медицинском университете, зная, как власть относится к медикам, к сожалению, на данном этапе жизни, я не хочу возвращаться в Украину. Но мое сердце всегда в Украине, это край, где я родилась и выросла,

– подытожила Илона.

В заключение украинка посоветовала не бояться рисковать и менять свою жизнь. Ведь она, как правильно отметила Илона, слишком коротка.