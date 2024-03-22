Последнее пристанище Наполеона: самый отдаленный остров в мире наконец-то ждет посетителей

Остров Святой Елены – одно из самых загадочных мест планеты. Именно здесь провел последние годы Наполеон I Бонапарт.

Остров Святой Елены расположен в Южной Атлантике. Он относится к территории Великобритании. По состоянию на 2024 год на острове проживают более 4 тысяч человек.

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Остров станет доступным для туристов

На протяжении десятилетий остров Святой Елены был настоящей "хотелкой" для туристов. В то же время добираться туда было настоящим квестом. До 2017 года, чтобы попасть на остров, приходилось в течение 5 суток добираться на лодке. Тогда мало кто решался преодолеть такую дорогу.

В то же время теперь благодаря еженедельным коммерческим рейсам правительство надеется преодолеть туристический кризис. В течение 2023 года остров Святой Елены посетили около 2100 туристов. Это – уже положительный показатель.

Ожидается, что остров Святой Елены привлечет определенный тип туристов.

Это люди с реальным желанием путешествовать и учиться, а не просто поехать куда-то, чтобы немного позагорать и вкусно поесть,

– говорят на острове.

Путешественники должны быть морально готовыми оказаться на расстоянии 2 тысячи километров от материка. Погода на острове может быть непредсказуемой, запасы иногда заканчиваются, а интернет – исчезает.