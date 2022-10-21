Особый вечер для украинцев в Европе: ONUKA едет с концертными шоу в Варшаву и Берлин

Украинская электро-фольк группа ONUKA приедет в Варшаву и Берлин с концертными шоу. Это будут особые вечера для всех украинцев и поклонников ONUKA в Европе.

ONUKA едет с концертными шоу в Варшаву и Берлин

Выступление в польской столице пройдет 14 ноября в клубе Progressia. Концерт в Берлине состоится 15 ноября в легендарном театре Admiralspalast.

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В последний раз группа приезжала в Варшаву в рамках европейского тура после участия ONUKA в гранд-финале Евровидения в 2017 году. 14 ноября вокалистка группы не только выступит, но и встретится со всеми желающими в Украинском доме в Варшаве, расскажет о своем фонде и соберет истории украинцев.

Партнерами этой встречи станут газета для украинцев "Наш выбор" и сам Украинский дом в Варшаве.

, чтобы принять участие в событии необходимо зарегистрироваться по ссылке

Берлинский концерт группы состоится в культурном центре города – в театре Admiralspalast. За 2 часа до концерта в фойе Admiralpalast пройдет импровизированная фотовыставка "Твой город". На нем украинцы вместе с немцами "оживят" разрушенные города страны с помощью кадров со своих телефонов.

Также в фойе установят карту Украины, где каждый сможет отметить свой родной город.

Отмечается, что информационными партнерами берлинского события станут украинская активистская организация в Берлине Vitsche и Посольство Украины в Германии.

ONUKA является амбассадоркой фонда "Это мой город"

Присоединиться к формированию экспозиции можно по ссылке

С начала полномасштабного вторжения России ONUKA стала амбассадоркой благотворительного фонда "Это мой город", который занимается адресной помощью общине старинного украинского города Чернигова, родного для певицы. Поэтому часть средств с каждого концерта Ната направляет на восстановление архитектуры Чернигова и потребности горожан.



ONUKA едет с концертами в Варшаву и Берлин / Фото пресс-службы организаторов

Сейчас группа ONUKA выступает с благотворительной целью по всему миру, в частности, провели мини тур по США, сыграли в Португалии, Франции, Эстонии, Румынии и Молдове.