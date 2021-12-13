"Океан Эльзы" выступят в Польше: где именно и когда
Источник:Yavp.pl
В рамках мирового тура 2022 – 2023 годов легендарная украинская рок-группа "Океан Эльзы" даст концерт в Варшаве. Выступление состоится в поддержку нового альбома.
Название альбома музыканты пока не разглашают. Известно, что над ним группа работает на протяжении последнего года.
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Подробнее о концерте украинской группы в Польше
Уже 27 апреля 2022 года "Океан Эльзы" будут развлекать публику на арене самой большой закрытой площадки польской столицы COS Torwar. В локации есть все для комфорта посетителей: бары, гардеробы и места для курения на свежем воздухе. Выступление звезд начнется в 18:00.
Кроме новых песен, "Океан Эльзы" споют для фанатов свои известнейшие хиты, которые стали любимыми композициями для многих.
Билеты начнут продавать 15 декабря в 13:00 по польскому времени. Первые будут стоить от 149 злотых. Чем меньше времени будет оставаться до выступления, тем дороже станут входные билеты.
"Океан Эльзы" в апреле дадут концерт в Варшаве / Изображение vpiska.pl
О "Океане Эльзы"
- "Океан Эльзы" – это украинская рок-группа, созданная 12 октября 1994 года во Львове. Его неоднократно называли лучшей рок-группой и лучшей концертной группой постсоветских стран и Восточной Европы.
- Лидером и вокалистом группы является Святослав Вакарчук. Другие участники: Денис Глинин (ударные), Денис Дудко (бас-гитара), Милош Елич (клавишные), Владимир Опсеница (гитара).
- Интересно, что в этом году Святослав Вакарчук вернулся в кресло тренера "Голоса страны".