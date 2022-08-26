Как оформить абонемент на бесплатные поездки в испанских пригородных поездах

Поездки на короткие и средние дистанции по железнодорожной сети Renfe в Испании станут бесплатными. Акция продлится четыре месяца.

Так, скидка в размере 100% распространяется только на многократные билеты. Бесплатный абонемент на поездки в пригородных электричках Испании (cercanías) будет действовать с 1 сентября по 31 декабря 2022 года.

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Где можно оформить бесплатный абонемент

Заявку на получение абонемента можно подать через официальные каналы продаж Renfe:

в кассах железнодорожных станций;

на сайте Renfe;

через мобильное приложение.

Пользователи могут регистрироваться на сайте и в приложениях Renfe и Renfe Cercanías с 8 августа. С 24 августа абонемент можно скачать в программах Renfe или получить в кассах на железнодорожных станциях. Однако действительным он будет только с 1 сентября.

Абонемент позволяет совершать неограниченное количество поездок на пригородных электричках при внесении залога в размере 10 евро, который будет возвращен после завершения действия инициативы. Также важным условием является совершение не менее 4 поездок на акции.