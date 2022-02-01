Один из символов Праги начали реконструировать: что известно

Промышленный дворец (Průmyslový palác) в Пражском выставочном центре уже 130 лет считается одним из символов Праги. 13 лет здание нуждалось в ремонте, который наконец-то происходит.

Реконструкцию проводит консорциум Компания Pro Průmyslový Palác во главе с Metrostav. Работы будут завершены в 2024 году.

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Подробнее о реконструкции Промышленного дворца

Напомним, что здание пострадало от пожара и урагана. В 2008 году на территории Выставочного комплекса в пражском районе Голешовице произошел большой пожар, в результате которого сгорело все левое крыло Промышленного дворца.

С тех пор на этом месте стоит только импровизированная белая палатка – вещь, которая не стоит выставок или других приложений и, кроме того, выглядит действительно некрасиво,

– отмечает Томаш Хюбл, председатель совета директоров Výstaviště Praha, управляющий комплексом Промышленного дворца.

Он добавил, что проектирование и обсуждение этапов реконструкции заняли очень много времени. К тому же здание находится под охраной, что тоже усложнило процессы.

В силу ряда обстоятельств строительная компания, которая будет выполнять работы, была избрана муниципалитетом только этим летом. Она построит точную копию сгоревшего крыла здания, которое будет оснащено современными технологиями. В левом крыле здания будет создана большая техническая база для экспозиций и место с раздевалками и санузлами для посетителей. Кроме того, проектом предусмотрены новые системы кондиционирования, жалюзи, лифты и кондиционеры. Для обогрева дворца будут использовать специальные тепловые насосы с глубокими колодцами.

В целом стоимость предусмотренных работ составляет около 2,64 миллиарда крон.

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