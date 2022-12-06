Как быть с налогообложением за границей: советы для украинцев, работающих в других странах

Многие украинцы, вынужденно выехавшие из Украины после 24 февраля, уже нашли работу за границей и обустроили там быт. Так что вопрос платить или не платить налоги возникает неизбежно.

Так, эксперты говорят, что ответственность временно выехавших из Украины украинцев касаемо уплаты налогов – личная и персональная. И если вы решили стать налоговым резидентом новой страны, вот что вам нужно сделать перед оформлением соответствующего статуса.

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Провести аудит своих доходов. Подытожите все: соцвыплаты, пенсии, зарплата в Украине или стране временного проживания, доходы от независимых личных услуг, предпринимательские доходы и т.д.

Определить для себя, где сейчас ваш личный центр жизненных интересов. Отталкивайтесь от того, где сейчас ваша семья, жилье. Также учтите, где именно вы зарабатываете, а не где открыт банковский счет.

Чтобы не платить налоги дважды: в Европе и в Украине – обязательно проверить, подписана ли между Украиной и страной, в которой вы находитесь, Конвенция об избежании двойного налогообложения.

Обратите внимание, что в большинстве стран статус "налогового резидента" получает лицо, находящееся в стране 183 дня в году. Кроме того, место постоянного проживания и центр жизненных и экономических интересов тоже должно быть в этой стране.