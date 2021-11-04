Новый посол Украины в Турции официально приступил к работе
Источник:твитер Василия Боднаря
Посол Украины в Турции Василий Боднар встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Украинский дипломат вручил турецкому главе верительные грамоты. Событие знаменует официальный старт дипломатической службы нового посла.
Встреча представителей стран прошла в Анкаре. Стороны надеются на плодотворное партнерство в будущем.
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Вторая встреча с президентом за последнюю неделю является хорошим знаком того, что украинско-турецкие отношения будут развиваться и дальше,
– отметил Бондарь.
Верительные грамотыДокумент, что предназначен для аккредитации дипломатического представителя. Это своеобразная просьба к главе принимающего государства "верить всему, что будет говорить" глава дипломатического представительства.
Василий Боднарь: что о нем известно
- был советником посольства Украины в Польше;
- в 2015 году был назначен генеральным консулом Украины в Стамбуле;
- в 2016 году стал представителем Украины при Организации Черноморского экономического сотрудничества;
- был назначен заместителем главы Министерства иностранных дел Украины – занимался европейскими вопросами и санкционной политикой;
- в июле 2021 года его назначили послом Украины в Турции.
Полный текст публикации Василия Боднаря:
Имею честь вручить верительные грамоты президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану. Моя дипломатическая миссия как посла Украины в Анкаре официально началась. Наша вторая встреча с президентом за последнюю неделю является хорошим знаком того, что украинско-турецкие отношения будут развиваться и дальше.