Новый посол Украины в Турции официально приступил к работе

Посол Украины в Турции Василий Боднар встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Украинский дипломат вручил турецкому главе верительные грамоты. Событие знаменует официальный старт дипломатической службы нового посла.

Встреча представителей стран прошла в Анкаре. Стороны надеются на плодотворное партнерство в будущем.

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Вторая встреча с президентом за последнюю неделю является хорошим знаком того, что украинско-турецкие отношения будут развиваться и дальше,

– отметил Бондарь.

Верительные грамоты Документ, что предназначен для аккредитации дипломатического представителя. Это своеобразная просьба к главе принимающего государства "верить всему, что будет говорить" глава дипломатического представительства.

Василий Боднарь: что о нем известно

был советником посольства Украины в Польше;

в 2015 году был назначен генеральным консулом Украины в Стамбуле;

в 2016 году стал представителем Украины при Организации Черноморского экономического сотрудничества;

был назначен заместителем главы Министерства иностранных дел Украины – занимался европейскими вопросами и санкционной политикой;

в июле 2021 года его назначили послом Украины в Турции.

Полный текст публикации Василия Боднаря:

Имею честь вручить верительные грамоты президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану. Моя дипломатическая миссия как посла Украины в Анкаре официально началась. Наша вторая встреча с президентом за последнюю неделю является хорошим знаком того, что украинско-турецкие отношения будут развиваться и дальше.