Новый мощный циклон: в Польше ожидается вторая волна непогоды с сильным ветром

В понедельник, 21 февраля, на всей территории Польши снова будут наблюдаться сильные порывы ветра. По данным синоптиков, в Польшу прейдёт очередной мощный циклон низкого давления.

В то же время эпицентр циклона будет расположен над Данией и югом Швеции.

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Желтый уровень опасности уже объявили в:

Люблинском и Мазовецком воеводствах;

а также в некоторых уездах Варминско-Мазурского воеводства.

Порывы ветра там ожидают в пределах 18 – 20 метров в секунду, однако местами возможны шквалы до 25 метров в секунду.

Непогода в Польше

Заметим, что в течение нескольких дней в Польше бушует мощный ветер. Ураган пронесся Польшей 16, а позже и 17 февраля. Сильный ветер свалил сотни деревьев по всей стране, сорвал десятки крыш. Более 300 тысяч пользователей остались без света.

В результате непогоды только 17 февраля три человека погибли, 19 пострадали. Как сообщила Государственная пожарная служба Польши, в четверг пожарные получили более 13,5 тысячи обращений, связанных с ликвидацией последствий непогоды.

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