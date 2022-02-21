Новый мощный циклон: в Польше ожидается вторая волна непогоды с сильным ветром
Источник:In Poland
В понедельник, 21 февраля, на всей территории Польши снова будут наблюдаться сильные порывы ветра. По данным синоптиков, в Польшу прейдёт очередной мощный циклон низкого давления.
В то же время эпицентр циклона будет расположен над Данией и югом Швеции.
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Желтый уровень опасности уже объявили в:
- Люблинском и Мазовецком воеводствах;
- а также в некоторых уездах Варминско-Мазурского воеводства.
Порывы ветра там ожидают в пределах 18 – 20 метров в секунду, однако местами возможны шквалы до 25 метров в секунду.
Непогода в Польше
Заметим, что в течение нескольких дней в Польше бушует мощный ветер. Ураган пронесся Польшей 16, а позже и 17 февраля. Сильный ветер свалил сотни деревьев по всей стране, сорвал десятки крыш. Более 300 тысяч пользователей остались без света.
В результате непогоды только 17 февраля три человека погибли, 19 пострадали. Как сообщила Государственная пожарная служба Польши, в четверг пожарные получили более 13,5 тысячи обращений, связанных с ликвидацией последствий непогоды.Обратите внимание! По информации Euronews, ураган Илления налетел и на север Германии и принес с собой ветер со скоростью до 152 километров в час. В Берлине из-за резкого ухудшения погоды объявили чрезвычайное положение.
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